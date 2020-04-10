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Выдвижные контейнеры для мусора и мусорные ведра
Кухня – зона скопления загрязнений, которые остаются после приготовления блюд и употребления пищи. При этом в комнате важно поддерживать гигиену, ведь здесь происходит постоянный контакт с едой. Чтобы не утонуть в залежах хлама, нужно просто купить мусорное ведро. Часто его комплектуют крышкой, которая плотно прилегает и блокирует распространение неприятных запахов по помещению. Крышку можно использовать в качестве подставки для хранения емкостей с моющими средствами и других хозяйственных принадлежностей. На конструкциях присутствуют ручки, что позволяет фиксировать пакеты и удобно доставать емкость. Весь мусор будет сконцентрирован в одном месте, не нарушая чистоту и эстетику интерьера.
Если вы не знаете, какое купить ведро для мусора на кухню, рекомендуем обратить внимание на следующие параметры:
- Ширина фасада. В наличии товары, которые подходят для крепления к мебели шириной от 300 до 900 мм и больше.
- Материал. Зачастую это металлическое или пластиковое ведро для мусора на кухню. Есть варианты из комбинации материалов. Модели из прочного пластика достаточно легкие и не поглощают посторонние запахи, а из металла устойчивы к коррозии и механическим деформациям.
- Объем. Подбирается индивидуально в зависимости от количества накапливающегося мусора. Это могут быть компактные 5-литровые или вместительные 55-литровые изделия.
- Нагрузка на систему. Этот параметр связан с предыдущим и показывает, какой вес способна выдержать установка.
Каталог продукции
На сайте компании можно купить мусорное ведро на кухню в разной комплектации. На выбор предложены качественные изделия с гарантией на 2 года от европейских производителей из Италии и Германии: EKOTECH, Bellanda, HAILO, Ninkaplast, VAUTH-SAGEL. Ассортимент включает:
- Стационарные контейнеры обычно устанавливают под мойку или в незаметный участок комнаты.
- Современной альтернативой станет мусорное ведро для фиксации на распашной или выдвижной фасад. В первом случае конструкция с поворотным механизмом прикрепляется к дверце, во втором – плавно движется по направляющим и выдвигается полностью или частично. Их можно устанавливать в тумбу под мойку или в пустующие ниши. Они занимают минимум места и просто монтируются, а при необходимости их можно легко изъять и вымыть. Дополнительный плюс – крышка остается внутри корпуса, когда резервуар выдвигается наружу.
- Мусорные ведра, интегрируемые в столешницу, делают процессы готовки и уборки легче. Достаточно смахнуть очистки в отверстие, чтобы на столе стало чисто.
- Функциональной идеей станет мусорное ведро для кухни с педалью. Крышка открывается после активации ногой механизма. Это позволяет избежать соприкосновения с мусором.
- Полезное решение – модель с несколькими секциями. Используя их, гораздо проще продумать раздельное хранение мусора. В одном боксе можно хранить твердые отходы, в другом – жидкие. Они не смешиваются, поэтому их легче утилизировать. Такие контейнеры можно использовать в роли дополнительной системы хранения для овощей или корма для домашних питомцев.