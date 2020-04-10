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Новости «Duslar»
График работы в майские праздники
28.04.2020 График работы в майские праздники
Обращаем ваше внимание на график работы нашей компании в майские праздники!
20.04.2020 Дарим купоны оптовым клиентам на скидку 5%, 10% ,15%!
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и получайте скидки!
10.04.2020 Ежедневные отгрузки с 13 апреля!
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Сообщаем Вам об изменениях в графике отгрузок и доставок.
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Создаём все условия, чтобы пребывание на кухне было удобным и комфортным.
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Бесплатная доставка по Москве
Бесплатная доставка по Москве
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