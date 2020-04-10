Кухня – зона скопления загрязнений, которые остаются после приготовления блюд и употребления пищи. При этом в комнате важно поддерживать гигиену, ведь здесь происходит постоянный контакт с едой. Чтобы не утонуть в залежах хлама, нужно просто купить мусорное ведро. Часто его комплектуют крышкой, которая плотно прилегает и блокирует распространение неприятных запахов по помещению. Крышку можно использовать в качестве подставки для хранения емкостей с моющими средствами и других хозяйственных принадлежностей. На конструкциях присутствуют ручки, что позволяет фиксировать пакеты и удобно доставать емкость. Весь мусор будет сконцентрирован в одном месте, не нарушая чистоту и эстетику интерьера.

Если вы не знаете, какое купить ведро для мусора на кухню, рекомендуем обратить внимание на следующие параметры:

Ширина фасада. В наличии товары, которые подходят для крепления к мебели шириной от 300 до 900 мм и больше.

Материал. Зачастую это металлическое или пластиковое ведро для мусора на кухню. Есть варианты из комбинации материалов. Модели из прочного пластика достаточно легкие и не поглощают посторонние запахи, а из металла устойчивы к коррозии и механическим деформациям.

Объем. Подбирается индивидуально в зависимости от количества накапливающегося мусора. Это могут быть компактные 5-литровые или вместительные 55-литровые изделия.

Нагрузка на систему. Этот параметр связан с предыдущим и показывает, какой вес способна выдержать установка.

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